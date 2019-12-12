Президент Володимир Зеленський привітав з професійним святом воїнів Сухопутних військ, які стійко стримують російську агресію.

З Днем Сухопутних військ України воїнів привітав президент Володимир Зеленський.

Він заявив, що кожного дня Сухопутні війська виконують бойові завдання і демонструють готовність до найскладнішої роботи.

Глава держави впевнений, що воїни зазначених військ мають високий бойовий вишкіл і непереможний характер, що допомагає їм стійко стримувати російську агресію на Донбасі.

Читайте: $300 млн військової допомоги Україні: Конгрес погодив бюджет США

– Впевнений, що ваше гасло За Україну! За її волю! викарбуване у ваших серцях, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух. Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими, – заявив Зеленський в День Сухопутних військ України.

Факти ICTV також публікували добірку найкращих СМС-привітань з Днем Сухопутних військ України.

Джерело: Володимир Зеленський