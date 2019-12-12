Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес

Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

За законопроект №2172 проголосували 277 народних депутатів.

Відповідно до закону, скасовуються штрафи за формальні порушення. В разі першого порушення бізнесу надаватимуть рекомендації, як його усунути, і тільки за повторного – виписуватимуть штраф.

Він спрямований на зниження корупційних ризиків у діяльності чиновників, коли вони роблять перевірки.

Також закон спрямований на посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, яка є небезпечною.

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Крім того, законопроект є останнім кроком до промислового безвізу. Європейські органи сертифікації почнуть визнавати українські сертифікати якості. Це дозволить активніше розвивати експорт.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна запускає програму доступних кредитів на бізнес.