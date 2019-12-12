PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес

Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

бізнес

За законопроект №2172 проголосували 277 народних депутатів.

Відповідно до закону, скасовуються штрафи за формальні порушення. В разі першого порушення бізнесу надаватимуть рекомендації, як його усунути, і тільки за повторного – виписуватимуть штраф.

Він спрямований на зниження корупційних ризиків у діяльності чиновників, коли вони роблять перевірки.

Також закон спрямований на посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, яка є небезпечною.

Читайте: Дешеві кредити для бізнесу: як отримати і хто стежитиме за використанням

Крім того, законопроект є останнім кроком до промислового безвізу. Європейські органи сертифікації почнуть визнавати українські сертифікати якості. Це дозволить активніше розвивати експорт.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна запускає програму доступних кредитів на бізнес.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада спростила видачу паспортів для мешканців зони ООС і переселенців
Рада спростила видачу паспортів для мешканців зони ООС і переселенців
Рада створила ТСК щодо нападів на активістів
Рада створила ТСК щодо нападів на активістів
Засідання Верховної Ради 12 грудня (ОНЛАЙН)
Засідання Верховної Ради 12 грудня (ОНЛАЙН)
Особливий статус Донбасу та екологія: порядок денний Ради 12 грудня
Особливий статус Донбасу та екологія: порядок денний Ради 12 грудня
Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО планують ухвалити завтра
Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО планують ухвалити завтра
Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку в Раді
Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку в Раді
5 тис. правок: які зміни хочуть додати у закон про ринок землі
5 тис. правок: які зміни хочуть додати у закон про ринок землі
Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців
Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка