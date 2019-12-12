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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рідні заробітчан не повинні платити податок на доходи від переказів – ДПС

Одержувачі грошових переказів з-за кордону від трудових мігрантів-родичів не повинні платити податок на доходи з цих коштів в Україні.

кредит

Усі, хто отримують грошові перекази з-за кордону від дітей, подружжя чи батьків не повинні платити податок в Україні, оскільки такі перекази не є іноземним доходом.

Але у податковій зазначили, що що резидент України, який одержує доходи за межами країни, зобов’язаний задекларувати їх.

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Крім того, варто звернути увагу, якщо кошти переказуються родичам не першого ступеня споріднення або стороннім особам, вони оподатковуються на загальних підставах.

До слова, згідно з інформацією НБУ, трудові мігранти за січень-жовтень 2019 року переказали в Україну $9,7 млрд. За підсумками року сума переказів становитиме близько $11,5 млрд.

Нагадаємо, за 2018 рік українські заробітчани переказали додому майже $11 млрд.

Джерело: УНІАН

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