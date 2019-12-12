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Факти / Україна

Різанини “як у Сребрениці” не буде – Корнієнко про слова Путіна

Під час різанини у Сребрениці мав місце етнорелігійний чинник, тому її не можна порівнювати з ситуацією на Донбасі.

Різанини “як у Сребрениці” не буде – Корнієнко про слова Путіна

Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що на Донбасі не буде різанини “як у Сребрениці” після передачі Україні контролю над кордоном з РФ.

Він додав, що етнорелігійний чинник мав місце під час трагічних подій у Сребрениці.

– У нас же в Україні один народ — український. Він говорить різними мовами і діалектами, але це один український народ. У більшості випадків це одна віра або її відсутність, – сказав Корнієнко.

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Він додав, що в Україні є чітке розуміння того, ким була інспірована ситуація на Донбасі, тому не може бути порівнянь зі Сребреницею.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що на Донбасі може відбутися “різанина як у Сребрениці”, якщо Україні передадуть контроль над кордоном з РФ до ухвалення закону про амністію.

Джерело: ЛІГА.net

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