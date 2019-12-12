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Різдвяний піст 2019: коли і що можна їсти

28 листопада у православних християн почавсся Різдвяний піст, який триває 40 днів і завершиться на Різдво, 7 січня.

Різдвяний піст 2019: коли і що можна їсти

У порівнянні з Великим постом, Різдвяний піст вважають нестрогим – можна їсти варену їжу з олією, а також рибу та вино.

Якщо немає жодних свят, то в понеділок, середу та п’ятницю можна вживати рослинну їжу без олії, а у вівторок і четвер – з олією, у суботу та неділю – аж до 2 січня – до них додається риба.

Крім того, риба дозволена й у великі свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), День Миколи Чудотворця (19 грудня), а також у дні пам’яті деяких святих – апостолів Матвія (29 листопада), Андрія Первозванного (13 грудня) і князя Олександра Невського (6 грудня).

Читайте: Коли святкують католицьке Різдво 2019 в Україні

Суворість посту посилюється в останній тиждень перед Різдвом, максимально строгий піст припадає на Святвечір – 6 січня.

Завершується Різдвяний піст після настання темряви, або появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса.

Особливості Різдвяного посту

Є ряд обставин, які дозволяють людині послаблювати піст. Це хвороба, важка фізична праця, похилий вік, подорож. Також від посту звільняються вагітні жінки та малі діти. 

У піст не можна вживати міцні алкогольні напої (горілка, коньяк тощо). Лише у суботу та неділю, а також на свята дозволяється випити трохи вина.

Під час посту заборонене вінчання, проте хрещення дітей проводиться незалежно від посту.

Різдвяний піст

Фото: pixabay.com

Різдвяний піст розподіляється на 3 етапи:

  • 28 листопада – 19 грудня;
  • 20 грудня – 1 січня;
  • 2 – 6 січня.

Що можна їсти з 28 листопада по 19 грудня

Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.

Вівторок, четвер, субота та неділя: рослинна їжа з додаванням олії, наприклад, овочеві супи та каші, а також риба.

Середа і п’ятниця: продукти рослинного походження, які не піддавалася термообробці, – це так зване сухоїдіння. Допускаються фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти.

У суботу та неділю можна вино.

Під час свята Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) дозволяється риба, гаряча їжа, рослинна олія та вино.

Що можна їсти з 20 грудня по 1 січня

Понеділок: гаряча їжа рослинного походження, але без олії.

Вівторок і четвер: приготована на олії рослинна їжа.

Середа і п’ятниця: сухоїдіння.

Субота та неділя: гаряча їжа рослинного походження з олією, риба.

Що можна їсти з 2 по 6 січня

Понеділок, середа і п’ятниця: сухоїдіння.

Вівторок і четвер: гаряча їжа без олії.

На вихідних можна додати до гарячої їжі рослинну олію.

6 січня, на Святвечір, забороняється їсти до сходження першої зірки. Після – розпочніть трапезу із куті – традиційної різдвяної страви з зерен пшениці або рису, підсолоджених медом, сухофруктами, родзинками, маком та горіхами.

Різдвяний піст у Новорічну ніч

Передусім слід сходити до храму на молебень та подякувати Богові за минулий рік і попросити на наступний рік благословіння.

Під час святкування Нового року тим, хто постує, дозволено їсти рибу і випити трохи вина. Для святкового столу підійде також пісний плов з яблуками, гарбузом і сушеними фруктами.

Надмірні веселощі під час посту небажані. За своєю значимістю Різдво і Новий рік не співставні свята.

Раніше Факти ICTV розповідали про вихідні на Новий рік 2020. Перед Новим роком 2020 рекомендують перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно.

Фото: Pixabay, Dreamstime

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