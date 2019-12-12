З’явився повний список підприємств для приватизації

Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний список всіх об’єктів, які підлягають приватизації.

Повний список підприємств для приватизації опублікований на сайті Фонду державного майна України.

У переліку міститься 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об’єктів незавершеного будівництва, 46 об’єктів соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

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У список включені різні об’єкти малої приватизації по всій території України. Сюди входять, як цілі морські порти, заводи і бази відпочинку, так і гаражі, столові і лазні.

Продаж об’єктів приватизації проходить тільки через аукціони системи ProZorro. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.

Повний список підприємств для приватизації

До слова, 20 листопада Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передало ще 339 держпідприємств на приватизацію. На думку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, це стимулюватиме економічне зростання в 2020 році.