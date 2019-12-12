Зеленський назвав формулу успіху для України

Президент України Володимир Зеленський у своїй колонці назвав п’ять складових формули майбутнього для України.

Володимир Зеленський серед іншого зазначив, що поки Україна не може претендувати на глобальне лідерство у розмірах території, військової потужності та обсягів видобування корисних копалин або ж у технологіях і промисловому потенціалі.

Але він зауважив, що вона може стати найдинамічнішою країною світу.

На думку президента, формула майбутнього для України має п’ять складових.

Першою є мир. Володимир Зеленський пише, що без миру не може бути жодного розвитку. Але він повинен бути на наших умовах, з поверненням територій і людей.

Справедливі суди, перемогу над корупцією, рівність всіх перед законом, захист прав власності президент називає другою складовою.

Третім фактором для майбутнього України є інвестиції. Для цього, за словами президента, потрібно усунути всі умови, які гальмують розвиток бізнесу.

Читайте: Хто кого? Поки нічия – Зеленський про підсумки нормандського саміту

Якісна медична, освітня, цифрова, енергетична, фінансова та комунальна інфраструктура повинна стати четвертим фактором.

П’ятим фактором Володимир Зеленський називає народовладдя. За його словами, це повинен бути такий механізм, який дозволить суспільству впливати на рішення влади.

До слова, раніше Володимир Зеленський закликав Європу продовжити санкційний тиск на Росію.