Зеленський пояснив, чому потиснув руку Путіну

Президент України Володимир Зеленський потиснув руку президенту Російської Федерації під час переговорів у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потиснув руку президенту РФ Володимиру Путіну під зустрічі нормандської четвірки у Парижі.

– Ми впродовж восьми годин дивилися одне-одному в очі з Володимиром Путіним. Я відчував підтримку з боку Німеччини, пані Ангели Меркель, і з боку Франції – Еманнуеля Макрона. Що стосується президента РФ Володимира Путіна, я зрозумів багато. Я точно зрозумів, що у нас розпочався діалог, ми можемо домовлятися, – сказав він в ефірі програми Право на владу.

Зеленський додав, що такий контакт був потрібен для виконання найважливіших завдань для України.

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– Питання було — а ти будеш з ним вітатися? Ну а як по-іншому? Я мав сказати: Ей, повертай моряків? Якщо ми повинні домовлятися, якщо нам повернуть Донбас. Я готовий десять разів потиснути руку, якщо повернуть Крим, – сказав український лідер.