Суддя, який обирав запобіжний захід Кузьменко, взяв самовідвід

Адвокат Юлії Кузьменко, якій мали обирати запобіжний захід у справі вбивства Шеремета, заявив про відвід судді.

Оновлено о 16.22. Суддя Сергій Вовк, який повинен був обрати запобіжний захід Юлії Кузьменко, взяв самовідвід.

Адвокат Владислав Добош повідомив, що на розгляд заяви у суду є 36 годин.

– Те, що я подав заяву про відвід судді, ще не означає, що вона буде розглянута в понеділок чи завтра. Вони мають 36 годин з моменту затримання, щоб розглянути це клопотання. Наразі ми вирішуємо процедурне питання. Це триватиме годину-півтори.

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Він також додав, що висунув клопотання з тією метою, щоб були залучені свідки.

– Це два дуже важливих свідки в цій справі. Це чоловік, який тоді перебував у законному шлюбі з Юлією Кузьменко, і директор інституту, де вона працює лікарем.

Крім того, Владислав Добош прокоментував обшуки у Юлії Кузьменко. Адвокат зазначив, що вилучили особисті речі. Жодної зброї не було.

Нагадаємо, Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.