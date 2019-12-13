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Факти / Україна

Аваков подав варіант спільних патрулів з жителями ОРДЛО

Глава МВС Арсен Аваков поділився варіантом забезпечення порядку під час виборів на поки ще окупованому Росією Донбасі.

Аваков подав варіант спільних патрулів з жителями ОРДЛО

Міністерство внутрішніх справ пропонує під час виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу спільне патрулювання з представниками місцевих громад.

При цьому в патрулях повинні бути представники ОБСЄ, заявив глава МВС Арсен Аваков в ефірі програми Право на владу.

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– Ми заходимо своїми силами, наприклад патруль з п’яти чоловік: двоє людей – українська Нацполіція, один представник поліцейської місії ОБСЄ, і два представники територіальних громад, де проходять вибори, – пояснив він.

Аваков підкреслив, що влада виходить із того, що жодних виборів в ОРДЛО не буде без розпуску “народних міліцій ЛДНР”.

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