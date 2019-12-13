Аваков подав варіант спільних патрулів з жителями ОРДЛО

Глава МВС Арсен Аваков поділився варіантом забезпечення порядку під час виборів на поки ще окупованому Росією Донбасі.

Міністерство внутрішніх справ пропонує під час виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу спільне патрулювання з представниками місцевих громад.

При цьому в патрулях повинні бути представники ОБСЄ, заявив глава МВС Арсен Аваков в ефірі програми Право на владу.

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– Ми заходимо своїми силами, наприклад патруль з п’яти чоловік: двоє людей – українська Нацполіція, один представник поліцейської місії ОБСЄ, і два представники територіальних громад, де проходять вибори, – пояснив він.

Аваков підкреслив, що влада виходить із того, що жодних виборів в ОРДЛО не буде без розпуску “народних міліцій ЛДНР”.