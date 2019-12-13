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Факти / Україна / Суспільство

Боюся, щоб не постраждали невинні: мати Шеремета про підозрюваних у вбивстві

Мати журналіста Павла Шеремета прокоментувала затримання підозрюваних у вбивстві її сина.

Боюся, щоб не постраждали невинні: мати Шеремета про підозрюваних у вбивстві

Мати  журналіста Павла Шеремета Людмила повідомила, що дізналася про брифінг щодо розслідування вбивства її сина випадково.

Вона також висловила побоювання, щоб не постраждали невинні люди.

– Я нічого не знаю. Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш. Звичайно, хотілося б правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити, – сказала вона в інтерв’ю.

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Також Людмила Шеремет зазначила, що напередодні брифінгу представники українських силових структур з нею не контактували.

– Про брифінг я дізналася зовсім випадково. А взагалі років два не було жодних контактів – ні на мене не виходили, ні я нікого не турбувала, – додала вона.

Раніше суд у справі вбивства Павла Шеремета відправив під домашній арешт підозрювану Яну Дугарь.

Джерело: Радіо Свобода

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