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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Домовленість про нову програму з Україною є попередньою – МВФ

Домовленість Володимира Зеленського та директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої щодо нової кредитної програми для України є попередньою, кажуть у Фонді.

Домовленість про нову програму з Україною є попередньою – МВФ

Остаточне затвердження нової програми співпраці з Україною ще не внесено на розгляд правління Фонд, заявив речник МВФ Джеррі Райс.

– Домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою, – зазначив він.

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За його словами, дата розгляду залежатиме від того, чи виконає Україна попередні умови МВФ.

Нагадаємо, 12 грудня голова НБУ Яків Смолій заявив, що очікує рішення МВФ щодо нової програми у першому кварталі 2020 року.

Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою заявив, що Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.

Джерело: Голос Америки

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