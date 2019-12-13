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Факти / Україна

Дощ з мокрим снігом і потепління до +12: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У вихідні, 14 та 15 грудня, дощі з мокрим снігом прогнозують на всій території України.

погода

У суботу, 14 грудня, в України очікуються дощі з мокрим снігом.

Лише у Житомирській та Вінницькій областях – без істотних опадів.

Денна температура на півдні сягатиме +12, на заході та в центрі – до +8.

У північних та східних областях – від +4 до +6.

У Києві дощ і сніг, вночі близько 0, а вдень 2-4 градуси тепла.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Погода на 14 грудня

На неділю, 15 грудня, синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі, місцями – на півдні, у центрі та на півночі.

У західних областях вночі можливий мокрий сніг.

Температура повітря на півдні становитиме +11, до +8 – на заході та в центрі.

У східних та північних областях +6.

У столиці дощ, вночі 2-4, вдень 5-7 вище нуля.

Погода на 15 грудня

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

Джерело: Укргідрометцентр

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