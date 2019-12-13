У вихідні, 14 та 15 грудня, дощі з мокрим снігом прогнозують на всій території України.
У суботу, 14 грудня, в України очікуються дощі з мокрим снігом.
Лише у Житомирській та Вінницькій областях – без істотних опадів.
Денна температура на півдні сягатиме +12, на заході та в центрі – до +8.
У північних та східних областях – від +4 до +6.
У Києві дощ і сніг, вночі близько 0, а вдень 2-4 градуси тепла.
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На неділю, 15 грудня, синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі, місцями – на півдні, у центрі та на півночі.
У західних областях вночі можливий мокрий сніг.
Температура повітря на півдні становитиме +11, до +8 – на заході та в центрі.
У східних та північних областях +6.
У столиці дощ, вночі 2-4, вдень 5-7 вище нуля.
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