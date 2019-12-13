Компромісний проект 2543 щодо зеленого тарифу треба ухвалити до кінця року – депутат

Депутат від Слуги народу Людмила Буймістер заявила, що законопроект 2543 щодо зеленого тарифу потрібно ухвалити уже до кінця року.

Законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) необхідно ухвалити до кінця року, щоб зберегти довіру інвесторів, що розвивають альтернативну енергетику в Україні.

Про це написала народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

– Передусім ми маємо ухвалити законопроект №2543 до кінця року. Інакше інвестиції підуть, а тягар лише збільшуватиметься. Закликаю усю команду президента, депутатів Слуги народу та Кабмін об’єднатися навколо нашого законопроекту, – написала Буймістер.

Вона висловила вдячність Мінекоенерго, яке підтримало депутатський законопроект, хоча й вважає недостатнім скорочення тарифу. Нардеп наголосила на необхідності ухвалення компромісного рішення, на яке погодяться інвестори.

– Сьогодні Мінекоенерго вийшло з заявою щодо мого законопроекту про скорочення зеленого тарифу №2543. У міністерстві згодні з нашим підходом як законодавців та розуміють, що важливо знаходити компроміс із позицією інвесторів. Однак міністерство вважає недостатніми цифри скорочення тарифу, я вдячна йому за конструктивну позицію. За визнання того, що більшість інвесторів, а це переважно інвестори з міжнародним капіталом, не погодились на пропозиції Міненерго, – написала Буймістер.

Депутат зазначила, що ухвалення одноосібного рішення владою щодо ретроспективного зниження зеленого тарифу викличе негативну реакцію з боку бізнесу, що розвиває альтернативну енергетику. Вона закликала міністерство підтримати запропонований депутатами варіант, який дозволить зменшити тягар на бюджет та зберегти довіру інвесторів.

– Що означає не зважати на позицію інвесторів? Це робити крок щодо ретроспективного перегляду умов їх роботи в Україні. Як наслідок ми отримаємо міжнародні арбітражі, а інвестори посилатимуться на невизнання міністерством їхньої незгоди під час публічного обговорення його ініціатив. Тим не менше, ми знаходимось з міністерством в одному човні і рухаємось до однієї мети – зберегти інвестиції в Україну і зменшити фінансовий тягар на бюджет, – зазначила депутат.

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6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект 2543, який передбачає можливість добровільної реструктуризації зеленого тарифу.

На думку президента Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, влада має знайти компромісне рішення щодо зеленого тарифу, щоб втримати довіру інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні.

Вона вважає запропонований депутатами Комітету з питань економічної політики законопроект №2543 компромісним та зазначає, що його ухвалення стане позитивним сигналом для інвесторів.

Нагадаємо, посольства західноєвропейських країн надіслали листа на адресу Олексія Оржеля та Андрія Геруса, у якому йдеться про необхідність ухвалення компромісного законопроекту щодо зелених тарифів.