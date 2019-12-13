Міністр соцполітики та представниці Google розкажуть школяркам, як досягти успіху

Проект STEM is FEM організовує ІТ-модуль для українських школярок, серед спікерів – міністр соціальної політики Юлія Соколовська, депутат Кіра Рудик і представниці Google.

14 грудня в Києві стартує другий модуль проекту STEM is FEM для українських школярок. Цього разу проект присвячений темі IT. У ролі спікерів організатори анонсували представниць влади та провідних IT-компаній.

З мотиваційними промовами перед дівчатами-учасницями проекту виступатимуть міністр соціальної політики України Юлія Соколовська та народний депутат України, а в минулому головна операційна директорка Ring Ukraine Кіра Рудик.

– ІТ сфера давно стала креативною індустрією, в якій однаково можуть бути успішними і чоловіки, і жінки. Тому якщо ти дійсно талановитий і вкладаєш у свій проект максимальну кількість сил і енергії, то ти досягнеш успіху, незалежно від того, чоловік ти чи жінка, – впевнена Кіра Рудик.

Читайте: Сергій Токарєв: Lucky Labs і IT-потенціал України

З аспектами професійної діяльності індустрії інформаційних технологій дівчат познайомлять представниці компаній Google, Global Logic та Beetroot.

– Радію, що нашу ініціативу STEM-освіти підтримують провідні спеціалісти IT-індустрії. Протягом двох днів учасниці модулю матимуть можливість прослухати мотиваційні лекції та поспілкуватися з жінками, які вже досягли значних результатів у галузі інформаційних технологій. Такі приклади з життя – гарний орієнтир для вибору майбутньої професії. Сподіваюсь, ті старшокласниці, які приїдуть до Києва для участі у STEM is FEM, надалі оберуть для вступу технічні спеціальності у вишах, – розповідає один з ініціаторів проекту STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Також дівчат очікують екскурсії у IT-компанії та конкурс, головним призом якого стане участь у Webit Festival Europe, що відбудеться у Валенсії наступного року.

До слова, в IT-школі UNIT Factory Kharkiv пройшов місячний марафон з основ програмування, у якому взяли участь 60 студентів другого курсу НТУ ХПІ.