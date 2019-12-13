Нафтогаз продовжить переговори з Гарпромом щодо транзиту – Вітренко

Україна продовжить працювати з Росією над варіантами транзиту російського газу.

Нафтогаз і Газпром завершили зустріч у Відні, але поки не домовилися про контракт щодо транзиту газу.

За словами виконавчого директора Нафтогазу України Юрія Вітренка, наразі зарано говорити про узгоджений варіант контракту. Але Україна займає максимально конструктивну позицію.

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Нагадаємо, 13 грудня у Відні проходили переговори між Нафтогазом, Оператором газотранспортної системи України та російським Газпромом щодо транзиту російського газу в Європу через територію України.

Україну у переговорах представляли виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко та директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що контракт на транзит газу буде підписано до кінця року.