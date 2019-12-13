Не вбивала і не знала хто це: Кузьменко заперечує причетність до вбивства Шеремета

Підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заперечує свою причетність до справи.

У суді Юлія Кузьменко заявила, що не вбивала Павла Шеремета і навіть не знала, хто це.

– Шеремет. Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила Facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це. Я не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар’єру. У мене тисячі пацієнтів. Що повинні думати батьки дітей, яких я оперувала, що хірург була вбивцею? Кому вони віддавали своїх дітей? – сказала в суді Юлія Кузьменко.

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Юлія Кузьменко також розкритикувала експертизи, за якими слідчі встановили її нібито причетність до цієї справи. Вона обурена тим, що опис її та вбивці склали і співставили за нечіткими записами відеокамер.

Юлія Кузьменко додала, що вибухівка МОН-50, яку несла вбивця Шеремета, має вагу близько 5 кг. Тому, на думку Юлії Кузьменко, неправильно було порівнювати ходу вбивці з кадрами, де Кузьменко не несла важкі сумки.

Також підозрювана запевняє, що у день вбивства була на роботі. Хоча того дня вона виклала фото в Facebook, написавши у коментарях, що перебуває у відпустці.

Нагадаємо, Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.

Фото: Юлія Кузьменко