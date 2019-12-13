Ноздрачова усунули від виконання обов’язків через заяву про дружбу з РФ

Полковника Збройних сил України Олексія Ноздрачова усунули від виконання службових обовʼязків на час розслідування щодо його заяв про можливе об’єднання ЗСУ з бойовиками ОРДЛО та армією РФ.

На час проведення розслідування відносно висловлювань полковника ЗСУ Олексія Ноздрачова щодо можливого об’єднання ЗСУ з бойовиками ОРДЛО та армією РФ його усунули від виконання службових обовʼязків.

Начальник Генерального штабу доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування щодо висловлювань політичного характеру сказаних начальником Управління цивільно-військового співробітництва полковником Олексієм Ноздрачовим.

Як повідомлялося, Ноздрачов заявив, що українська армія готова до інтеграції і співробітництва з бойовиками на Донбасі та Збройними силами Російської Федерації. За його словами, якщо буде ухвалено політичне рішення й імплементоване, “вони реінтегруються дуже швидко“.

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Він вважає, що військові традиції допоможуть порозумітися українцям та росіянам, попри національні розбіжності та заподіяні кривди.

На його слова відреагувала прес-служба генерального штабу Збройних сил України. Там наголосили, що оціночні судження Ноздрачова є його приватною політичною позицією та не відображають поглядів армійського командування.