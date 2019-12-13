13 грудня в Україні без опадів, лише на півдні та Закарпатті невеликий дощ.
У п’ятницю, 13 грудня, в Україні переважатиме суха погода.
Вдень у південних областях та на Закарпатті очікується невеликий дощ, у горах – з мокрим снігом.
Вранці місцями туман, окрім західних областей.
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Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на заході та Приазов’ї – пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря протягом доби – від 1° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті та крайньому півдні 3-8° тепла).
У Києві сьогодні сухо, протягом дня 0-2° тепла.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.
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