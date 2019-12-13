Полковник ЗСУ запропонував дружити з РФ арміями – реакція Генштабу

Полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов запропонував, щоб Україна дружила з Росією арміями.

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на заяви полковника Олексія Ноздрачева, що Україна повинна з РФ дружити арміями.

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– Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковник Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових повноважень і компетенції очолюваного ним підрозділу, – заявили в Генштабі.

Головнокомандувач ЗСУ призначив службове розслідування, про результати якого буде повідомлено додатково.

Пізніше Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових з військовими росіянами та проросійськими бойовиками.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський виступив з пропозицією про необхідність створення в Україні Військової поліції.