Рада знизила штрафи для роботодавців за зарплати в конвертах

Верховна Рада підтримала внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.

Парламент голосами 267 нардепів зменшив необгрунтовані штрафні санкції для малого та середнього бізнесу за порушення норм трудового законодавства (№1233).

Зокрема, в документі закріплено новий механізм застосування штрафних санкцій до роботодавця: якщо він порушив законодавство вперше, до нього застосовується письмове попередження.

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У разі повторного порушення застосовується штраф (максимальний розмір – в восьмикратному розмірі до мінімальної зарплати замість нинішніх 100 мінімальних зарплат).

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила за основу законопроект №1233 про зниження штрафів для роботодавців за порушення трудового законодавства.