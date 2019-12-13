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Суддя взяв самовідвід під час обрання запобіжного заходу Антоненку
Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк взяв самовідвід на засіданні з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
За версією слідства, музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко був організатором злочину, безпосереднім виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
Раніше Вовк зачитав рішення Печерського суду щодо обрання для іншої підозрюваної у справі вбивства Шеремета медсестри Яни Дугарь запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 8 лютого 2020 року.
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