Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк взяв самовідвід на засіданні з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

За версією слідства, музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко був організатором злочину, безпосереднім виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

Раніше Вовк зачитав рішення Печерського суду щодо обрання для іншої підозрюваної у справі вбивства Шеремета медсестри Яни Дугарь запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 8 лютого 2020 року.