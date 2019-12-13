PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ціна на газ для промспоживачів у 2020 зменшиться на 6%

Нафтогаз з 1 січня 2020 року знизить мінімальні ціни на газ для промислових споживачів на 6% – до 5,5 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Ціна на газ для промспоживачів у 2020 зменшиться на 6%

Після зменшення ціни на газ для промислових споживачів його ціна становитиме 5,5 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Максимальні ціни для промспоживачів з 1 січня знизять на 6% – до 6 072 грн  за 1 тис. куб. м газу без урахування ПДВ і транспортних витрат.

У Нафтогазі зазначили, що цінові пропозиції розподілили залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

Читайте: Нафтогаз назвав гарантовану ціну газа для населення на початок 2020

Крім того, мінімальні ціни для промислових споживачів у січні відповідатимуть оптовій ціні на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів.

Їм Нафтогаз поставляє газ у межах спеціальних зобов’язань.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціну газу для населення знизили на 13%.

Джерело: Нафтогаз

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

газ
Нафтогаз продовжить переговори з Гарпромом щодо транзиту – Вітренко
Газ
Україна і РФ продовжать газові переговори 13 грудня – ЗМІ
УРП бути: Кабмін оскаржив рішення суду щодо Зіньківської нафтогазової площі
УРП бути: Кабмін оскаржив рішення суду щодо Зіньківської нафтогазової площі
Газ
Завищували цифри в платіжках: 16 облгазів оштрафували на 278 млн грн
Ціну газу для населення знизили на 13%
Ціну газу для населення знизили на 13%
Україна і РФ проведуть переговори щодо газу в найближчі дні – Міллер
Україна і РФ проведуть переговори щодо газу в найближчі дні – Міллер
газ
Нафтогаз назвав гарантовану ціну газа для населення на початок 2020
Україна готова до газової війни з РФ у переговорах щодо транзиту – Гончарук
Україна готова до газової війни з РФ у переговорах щодо транзиту – Гончарук
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка