Ціна на газ для промспоживачів у 2020 зменшиться на 6%

Нафтогаз з 1 січня 2020 року знизить мінімальні ціни на газ для промислових споживачів на 6% – до 5,5 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Після зменшення ціни на газ для промислових споживачів його ціна становитиме 5,5 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Максимальні ціни для промспоживачів з 1 січня знизять на 6% – до 6 072 грн за 1 тис. куб. м газу без урахування ПДВ і транспортних витрат.

У Нафтогазі зазначили, що цінові пропозиції розподілили залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

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Крім того, мінімальні ціни для промислових споживачів у січні відповідатимуть оптовій ціні на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів.

Їм Нафтогаз поставляє газ у межах спеціальних зобов’язань.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціну газу для населення знизили на 13%.

Джерело: Нафтогаз