У ДСНС намагалися знищити документи про перевірку коледжу на Троїцькій

Служба безпеки України проводить обшуки в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Працівники ДСНС намагалися знищити документи про перевірку коледжу.

Співробітники спецслужби перевіряють посадовців ДСНС щодо неналежного виконання ними службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей.

– Окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу, – заявили в СБУ.

Наразі тривають слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного Управління ДСНС в Одеській області.

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Силовики вилучають матеріали, що підтверджують причетність посадовців до протиправних дій.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.

Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.