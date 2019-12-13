PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Убивство Шеремета: підозрюваним Антоненку, Кузьменко і Дугарь обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Печерський райсуд обирає запобіжний захід Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Убивство Шеремета: підозрюваним Антоненку, Кузьменко і Дугарь обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 13 грудня, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід п’ятьом підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

За версією слідства, музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко був організатором злочину, безпосереднім виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

Поліція також вважає, що військова медсестра Яна Дугарь вела розвідку місця скоєння злочину.

Крім того, підозрюваними у справі є подружжя Владислав та Інна Грищенки.

Під час засідання сторона обвинувачення попросила для Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Захист виступає з протестом.

Народний депутат від Європейської солідарності, учасниця АТО, медик-доброволець Яна Зінкевич заявила про наміри взяти Дугарь на поруки.

Убивство Шеремета: підозрюваним Антоненку, Кузьменко і Дугарь обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 3 фотографии

Читайте: Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

Результати
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд
Яну Дугарь відправили під домашній арешт
Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета
Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета
Волонтери Акастьолови
Справа Шеремета: що відомо про волонтерів Акастьолових
Характеристики позитивні – командування ССО про Антоненка
Характеристики позитивні – командування ССО про Антоненка
Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка
Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка
У момент вбивства Шеремета Дугарь була в АТО – довідка
У момент вбивства Шеремета Дугарь була в АТО – довідка
Євген Акастьолов
У справі Шеремета обшукали квартиру волонтерів Акастьолових
Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда
Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка