Убивство Шеремета: підозрюваним Антоненку, Кузьменко і Дугарь обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Печерський райсуд обирає запобіжний захід Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Сьогодні, 13 грудня, Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід п’ятьом підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
За версією слідства, музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко був організатором злочину, безпосереднім виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
Поліція також вважає, що військова медсестра Яна Дугарь вела розвідку місця скоєння злочину.
Крім того, підозрюваними у справі є подружжя Владислав та Інна Грищенки.
Під час засідання сторона обвинувачення попросила для Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Захист виступає з протестом.
Народний депутат від Європейської солідарності, учасниця АТО, медик-доброволець Яна Зінкевич заявила про наміри взяти Дугарь на поруки.
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Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ