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Факти / Україна / Суспільство

В МВС пояснили, чому ветеранам АТО Пумі та Бучі не оголосили про підозру

Ветеранам АТО Інні та Владиславу Грищенкам не оголосили офіційних підозр у справі про вбивство журналіста Павло Шеремета, бо вони фігурують, як особи, що можуть володіти певною інформацією.

В МВС пояснили, чому ветеранам АТО Пумі та Бучі не оголосили про підозру

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив, що подружжю Грищенків оголосили підозри в іншій справі — у підготовці замаху на бізнесмена Івана Вакуленка на Івано-Франківщині.

– Ми й почали з того, що на підозру у справі Шеремета вийшли через увагу про замах на бізнесмена у місті Косів, зокрема, у такому елементі, як дуже подібний вибуховий пристрій, — уточнив Шевченко.

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Він додав, що ветерани можуть володіти інформацією про справу Шеремета.

– Їм поки що не пред’явлено підозр безпосередньо у причетності до справи Шеремета, але їхні контакти, зв’язки, розмови та інші факти в сукупності нам говорять, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство, зокрема у справі Шеремета, — зазначив речник.

Він додав, що підозру Пумі та Бучі можуть голосити згодом.

Нагадаємо, дані слідства дають змогу об’єктивно підозрювати у виконанні вбивства Павла Шеремета п’ятьох осібАндрія АнтоненкаЮлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.

Джерело: Громадське

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