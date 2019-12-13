Вбивства і псевдотеракти – в яких справах фігурували ветерани АТО

12 листопада у справі щодо вбивства Павла Шеремета назвали підозрюваних, частина яких виявилися ветеранами війни на Донбасі.

Останніми роками в Україні відбувається багато резонансних вбивств і подій, які отримують великий розголос через те, що в них фігурують учасники війни на Донбасі.

Звичайно, пошук винних у скоєнні злочинів – це правильно, але велика кількість ветеранів в них не красять Україну на міжнародній арені і дають нові “козирі” Кремлю.

Зовсім недавно Надія Савченко, яка опинилася в полоні Росії і пережила його, була справжнім героєм України. Однак у березні 2018 року вона стала підозрюваною у підготовці теракту.

З 23 березня 2018 року до 16 квітня 2019 року вона була під вартою. Однак на останньому засіданні суд не ухвалив рішення щодо продовження її арешту і Савченко відпустили.

Хоча у справі нібито є докази, які свідчать про вину Савченко, суд досі не виніс рішення.

Визначати винних і виносити вирок – справа суду, однак Факти ICTV зібрали п’ять резонансних справ, в яких фігурували ветерани війни на Донбасі.

Вбивство Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у результаті вибуху автомобіля у Києві. Незадовго після вибуху автомобіля з’ясували, що причиною трагедії став саморобний вибуховий пристрій, який міг керуватися дистанційно.

Правоохоронці розпочали розслідування, але у 2017 році важливу інформацію щодо нього перестали розповсюджувати. 12 грудня 2019 року поліція затримала підозрюваних у злочині.

Серед них виявилися особи, які брали участь у війні на Донбасі: Андрій Антоненко та Яна Дугарь.

Крім того, фігурантами у справі про вбивство Шеремета є Владислав та Інна Грищенко, які також брали участь в Антитерористичній операції на сході України. Проте підозри їм поки не висували.

Антоненко відомий як музикант і боєць Сил спецоперацій. Саме він написав пісню Тихо прийшов, тихо пішов, яка стала неофіційним гімном ССО.

Слідчі вважають, що Антоненко, разом з волонтером Юлією Кузьменко, закладав вибухівку під авто Шеремета.

Яна Дугарь брала участь в АТО як медсестра парашутно-десантного батальйону 25-ї бригади. Її підозрюють у збиранні інформації перед вбивством журналіста.

Проте у мережі опублікували довідки, які свідчили про те, що Дугарь була у зоні АТО в той час, як відбулася трагедія.

13 листопада суд обирає запобіжні заходи підозрюваним. Дугарь вже відправили під домашній арешт.

Слідство вважає, що організатором вбивства є Антоненко. Метою була дестабілізація внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні.

Наразі триває розслідування і обвинуваченню іще потрібно довести провину підозрюваних.

“Теракт” на мосту Києва

18 вересня 2019 року Київ сколихнула звістка про мінування моста метро. Просто посеред мосту зупинився автомобіль Opel, з якого вийшов озброєний чоловік, який вимагав відмовитися від “капітуляції на Донбасі” і здійснював попереджувальні постріли у повітря.

Невдовзі з’ясувалося, що цим чоловіком був 42-річний ветеран АТО, снайпер Сил спецоперацій Олексій Белько.

Він був звільнений із ЗСУ через те, що самовільно покинув військову частину задля вирішення власних побутових проблем. Незадовго до спроби “теракту” він здав 1 кг вибухівки і 88 патронів.

Через кілька годин переговорів правоохоронці затримали Белька. Вибухівки на мосту не знайшли.

Згодом з’ясувалося, що Белько знаходився під впливом наркотичних речовин. Ознайомившись з його історією, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навіть погодився взяти його на поруки і просив у суду мінімальне покарання.

– Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто – міністра внутрішніх справ, командира спецпідрозділу КОРД і хлопців, які проводили вчорашнє затримання. Ми так вирішили, – написав тоді Аваков.

Бельку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) та за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

Під час засідання суду ветерану АТО обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, а 14 листопада продовжили його до 12 січня 2020 року.

Наразі розгляд справи щодо “мінування” моста метро триває.

Напад на Гандзюк

На активістку Катерину Гандзюк здійснили напад 31 липня 2018 року. Її облили кислотою біля під’їзду будинку.

У результаті нападу Гандзюк була доставлена до лікарні з 40% опіків тіла. Вона перенесла 11 операцій, але не витримала навантаження і померла 4 листопада 2018 року.

Затримання підозрюваних у нападі розпочалися до смерті Гандзюк – у серпні 2018 року. Усі вони були ветеранами АТО:

Сергій Торбін;

Віктор Горбунов;

Микита Грабчук;

В’ячеслав Вишневський;

Володимир Васянович.

Після смерті активістки їм висунули підозру в умисному вбивстві, але згодом її змінили на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Слідство встановило, що Торбін отримав замовлення і схилив свої товаришів до здійснення злочину. Він розповідав, що Гандзюк нібито погано ставиться до бійців АТО, за що її хотіли провчити.

У червні 2019 року суд виніс вирок ветеранам АТО. Вони визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.



Торбін отримав шість з половиною років позбавлення волі, Грабчук, як нападник, був засуджений на шість років. Васянович та Вишневський отримали вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі, а Горбунов – три роки.

Наразі у зазначеній справі тривають судові засідання щодо інших фігурантів.

Замах на Соболєва

1 грудня 2019 року у центрі Києва здійснили замах на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва. Під час спроби вбивства загинув трирічний син Соболєва.

Правоохоронці досить швидко знайшли підозрюваних у замаху. Ними виявилися ветерани війни на Донбасі Євген Семенов та Андрій Лаврега. Останній служив снайпером і добре знав, як виконувати свою роботу.

Постріл у Соболєва був здійснений з карабіна калібром 7,62 міліметра з кімнати хостела, яку підозрювані винайняли напередодні.

Відомо, що Лаврега пішов на фронт у 17 років і воював до червня 2019 року.

– Лаврега – якщо це той, про кого я думаю, – один з найсміливіших бійців був. Воював протягом трьох років. Це просто страшно довгий термін. Він був снайпером. Дуже сміливий і добрий хлопець, – розповів про нього комбат Української добровольчої армії (УДА) Андрій Гергерт.

Також він отримав орден За мужність.

Уродженець Котовська Одеської області Семенов навчався в Одеському морехідному училищі. У 2017 році у віці 17 років він став добровольцем.

Військову службу він проходив до 2019 року у Маріуполі.

Обом молодим ветеранам оголосили підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб.

4 грудня підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

Вбивство Вороненкова

Екс-депутата Деждуми РФ Дениса Вороненкова вбили у Києві 23 березня 2017 року біля готелю Прем’єр-палац.

Нападник кілька разів вистрілив у Вороненкова і його охоронця, але останньому вдалося відкрити вогонь у відповідь. У результаті підозрюваний був поранений.

Пізніше з’ясувалося, що ним є Павло Паршов. У нього знайшли паспорт громадянина України і посвідчення учасника бойових дій, видане Нацгвардією. Тобто він брав участь у війні на Донбасі.

З 2011 року його розшукували за підозрою у фіктивному підприємництві та легалізації доходів, які він отримав незаконним шляхом.

Проте у 2015 році йому вдалося потрапити у Національну гвардію, де він служив до серпня 2016 року.

Вважалося, що Паршов був завербований російськими спецслужбами, проте за кілька днів цю інформацію спростували.

Можливий вбивця Вороненкова помер у лікарні.

Попередньо вважалося, що вбивство Вороненкова замовив екс-чоловік його дружини Оксани Маркарової Володимир Тюрін.

Проте у квітні 2019 року Маркарова спростувала цю версію, а згодом заявила, що організатором вбивства є екс-співробітник СК РФ Денис Панаїтов.