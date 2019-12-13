Західна Європа закликає до компромісу з інвесторами щодо зелених тарифів – ЗМІ

Посольства західноєвропейських країн надіслали листа на адресу Олексія Оржеля та Андрія Геруса, у якому йдеться про необхідність ухвалення компромісного законопроекту щодо зелених тарифів.
Посольства Данії, Норвегії та Швеції наголошують на необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу щодо зелених тарифів заради збереження інвестиційної привабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Відповідний лист надіслано на адресу міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля та голови Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.
Лист підписали: посол Данії в Україні Рубен Мадсен, посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.
– Ми рішуче закликаємо уряд України та Верховну Раду якомога швидше знайти за результатами консультацій з інвесторами у ВДЕ та іншими зацікавленими особами підходяще і збалансоване рішення, засноване на запропонованих проектах і компромісах, яке відновить довіру інвесторів, – йдеться у листі.
Посли скандинавських країн нагадали про великі інвестиції в українську галузь ВДЕ, проте відзначили, що подальший її розвиток гальмується ініціативами щодо ретроспективного перегляду зеленого тарифу.
– Завдяки відчутним зусиллям уряд України отримав понад $8 млрд іноземних інвестицій в галузь відновлюваної енергетики.
Однак від початку запуску нового енергоринку в червні нам стало відомо про серйозні занепокоєння з боку скандинавських та інших міжнародних інвесторів у відновлювану енергетику в Україні (ВДЕ).
Вони переймаються можливим допущенням Гарантованим покупцем (ДП) прострочення платежів, зворотних змін законодавчої бази, яка регулює ВДЕ, обмежень компенсації витрат виробників з ВДЕ.
Така невизначеність негативно впливає на довіру інвесторів і банків до галузі відновлюваної енергетики України, – вказано у листі.
Посли Данії, Норвегії та Швеції наполягають на важливості подальшого розвитку галузі ВДЕ в Україні і вважають за необхідне ухвалення компромісного законопроекту, який врахує інтереси держави та інвесторів.
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– Як ми розуміємо, зараз у Верховній Раді України триває законодавчий процес з пошуку компромісу. Проекти щодо використання поновлюваних джерел енергії важливі для економічного розвитку України, а також для зменшення викидів CO2.
Відсутність угоди між українською владою та інвесторами в галузі відновлюваної енергетики може нашкодити не лише залученим інвесторам, а й репутації та здатності України приваблювати іноземні інвестиції, – йдеться у листі.
6 грудня у Верховній Раді України зареєстрований законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію зелених тарифів. Автор законопроекту народний депутат Людмила Буймістер (фракція Слуга народу) стверджує, що ухвалення законопроекту дозволить продовжити розвиток індустрії ВДЕ.
До слова, в Європейській бізнес асоціації заявили про необхідність ухвалення законопроекту №2543 про поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики.