Зеленський пропонує внести зміни у Конституцію щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.
Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 грудня, вніс до Верховної Ради законопроект №2598 Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.
Документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній Раді 13 грудня. Наразі текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації ще не опубліковано.
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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв ще попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод.
Раніше Факти ICTV писали, що Київ повинен домовлятися з Росією про змінення Мінських домовленостей.