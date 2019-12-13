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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує внести зміни у Конституцію щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Зеленський пропонує внести зміни у Конституцію щодо децентралізації

Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 грудня, вніс до Верховної Ради законопроект №2598 Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній Раді 13 грудня. Наразі текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації ще не опубліковано.

Читайте: Готуємо пакет законів для завершення децентралізації в Україні – Зеленський

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв ще попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод.

Раніше Факти ICTV писали, що Київ повинен домовлятися з Росією про змінення Мінських домовленостей.

Джерело: Верховна Рада

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