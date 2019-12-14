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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики не пускають місію ОБСЄ на територію ОРДЛО і ділянки розведення сил

Збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щоденно відмовляють СММ ОБСЄ у доступі до тимчасово непідконтрольних урядові України територій, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів.

Бойовики не пускають місію ОБСЄ на територію ОРДЛО і ділянки розведення сил

Незважаючи на те, що мандат СММ ОБСЄ передбачає вільний і безпечний доступ представників по всій території Україні, бойовики відмовляють їм.

За даними звіту, представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі місії.

На блокпості недалеко від ділянки розведення в районі Петрівського вони дозволили патрулю місії проїхати лише після 20 хвилин очікування.

На блокпості біля Верхньошироківського – лише після приблизно години очікування.

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Нагадаємо, відповідно до тексту комюніке, який був підписаний за результатами нормандського саміту, місія ОБСЄ має здійснювати моніторинг за дотриманням режиму тиші цілодобово.

Джерело: ООС

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