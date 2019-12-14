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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Комітет Геруса не підтримав законопроект по зеленим тарифам, який влаштовує більшість учасників ринку

Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики і комунальних послуг депутати з фракції Слуга народу відмовилися підтримати законопроект №2543 Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики.

Комітет Геруса не підтримав законопроект по зеленим тарифам, який влаштовує більшість учасників ринку

Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції.

Проект закону №2543 є компромісним варіантом щодо врегулювання ключових питань сектора відновлюваної енергетики, насамперед зниження розміру зеленого тарифу для окремих виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, що покращить фінансовий стан ДП Гарантований покупець і забезпечить більш якісне виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

За словами одного зі співавторів законопроекту №2543, депутата Лесі Василенко, він дозволить розвивати зелену енергетику, захистить інвесторів і сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України.

Підтримати даний законопроект закликали ряд галузевих асоціацій та понад 70 найбільших учасників ринку альтернативної енергетики.

Читайте: Компромісний проект 2543 щодо зеленого тарифу треба ухвалити до кінця року – депутат

В оприлюдненому вчора листі на ім’я міністра енергетики Олексія Оржеля і голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса, посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали до необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні зелених тарифів заради збереження інвестпривабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Нагадаємо, раніше ми писали, що законопроект 2543 дозволить залучити в галузь €4 млрд інвестицій – ЄБА.

Джерело: РБК-Україна

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