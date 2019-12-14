14 грудня в Україні День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Факти ICTV пропонують вам перевірити: наскільки добре ви знаєте, що сталося 26 квітня 1986 року і які наслідки це мало для України і, в цілому, для світового співтовариства.

14 грудня в Україні проходить день пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Дата відзначається щорічно в день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відзначають щорічно з 2006 року.

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З цієї нагоди Факти ICTV підготували тест, який покаже, що ви знаєте про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства.

У листопаді 2016 року четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції закрили новим саркофагом. Захисна арка стала найбільшою рухомою конструкцією у світі, яку побудувало людство.

Детальніше про хронологію та секретні факти трагедії читайте у спецпроекті Фактів ICTV, який ми готували до 30-річчя аварії.