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Факти / Україна

Зараз є два варіанти – Сенцов про справу щодо вбивства Шеремета

Український режисер Олег Сенцов вважає, що підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета могли дискредитувати.

Олег Сенцов

Український режисер Олег Сенцов поділився своєю думкою щодо нових подробиць у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він вважає, що зараз є тільки два варіанти.

За його словами, першим варіантом є те, що підозрювані дійсно вчинили злочин. Другим – спроба дискредитувати ветеранів АТО і волонтерів.

Він вважає, що останній варіант є справжньою “зрадою”.

Читайте: Не повинно бути сумнівів у доказах – Коляда про справу Шеремета

Сенцов додав, що йому невідома правда про вбивство Шеремета, але він хоче дізнатися її разом з усіма українцями.

– Надія на справедливий суд та нові, однозначні докази, і на громадське суспільство, яке не допустить несправедливості, – підсумував режисер.

До слова, фігуранту справи про вбивство Павла Шеремета Андрію Антоненку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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