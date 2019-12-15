Не зник: Україна депортувала блогера Ельвіна Ісаєва

Ельвіна Ісаєва помістили у слідчий ізолятор в Азербайджані, куди його депортували з України 12 грудня.

Україна депортувала до Азербайджану блогера і політичного активіста Ельвіна Ісаєва.

Ісаєва депортували 12 грудня 2019 року за порушення імміграційного законодавства в Україні, повідомили в Державній міграційній службі Азербайджану.

14 грудня Ісаєва помістили у слідчий ізолятор на підставі рішення суду міста Баку від 22 серпня 2019 року.

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Раніше низка ЗМІ повідомили про зникнення Ісаєва в Києві.

Нагадаємо, прикордонники в Румунії затримали голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.