15 грудня у більшості областей України очікується дощова погода.

У неділю, 15 грудня, в Україні буде відносно тепло. Але у багатьох областях країни пройдуть дощі.

Суха погода очікується лише на заході України.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 2-5° тепла, а вдень потеплішає до 5-8° із позначкою плюс. На півдні країни варто очікувати до 12°.

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У Києві вночі та вдень дощитиме.

Температура повітря вночі 2-4° вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла.

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