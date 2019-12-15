15 грудня у більшості областей України очікується дощова погода.
У неділю, 15 грудня, в Україні буде відносно тепло. Але у багатьох областях країни пройдуть дощі.
Суха погода очікується лише на заході України.
Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах 2-5° тепла, а вдень потеплішає до 5-8° із позначкою плюс. На півдні країни варто очікувати до 12°.
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У Києві вночі та вдень дощитиме.
Температура повітря вночі 2-4° вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла.
Факти ICTV також писали про те, якою буде погода у День Святого Миколая, 19 грудня 2019 року.
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