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Факти / Україна

Татуювання і борода: Антоненко заявив, що не схожий на людину з камер спостереження

Андрій Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вказав на низку фізіологічних особливостей і заявив, що не схожий на людину з відео правоохоронців.

антоненко

Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив, що чоловік з камер відеоспостереження не схожий на нього.

За словами Антоненка, у нього на руках є татуювання і зламані вуха через зайняття боротьбою.

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– Я з 2013 року ношу бороду цільну, вона або довша, або вона коротша, але вона суцільна. Людина з відео носить борідку форми еспаньолка з виголеними повністю щоками. У мене є кілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трохи похилі, трошки подовжена шия, що зовсім не сходиться з людиною, яка показана там. Плюс ще один момент – вуха. Мої вуха зламані, я займаюся боротьбою, там людина з ціленькими вушками. І ще один момент, характерна риса – мої руки, вони покриті татуюваннями. Якщо подивитися на людину на відео, то там цього немає…, – сказав він.


Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва обрав Антоненку у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Його підозрюють у причетності до вбивства Шеремета, яке сталося в 2016 році.

Поліція вважає Антоненка організатором.

Джерело: Громадське

Фото: УНІАН

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