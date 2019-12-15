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Факти / Україна / Політика

Усього один коментар: РосЗМІ показали “інтерв’ю” з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський розповів російським журналістам про зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Усього один коментар: РосЗМІ показали “інтерв’ю” з Зеленським

Телеканал Росія 1 показав коментар президента України Володимира Зеленського російським журналістам у кулуарах зустрічі в нормандському форматі у Парижі, яке РосЗМІ анонсували раніше як “повноцінне інтерв’ю”.

Зеленський коротко розповів російським журналістам про переговори із президентом РФ Володимиром Путіним.

Український лідер висловив думку, що зустрічі подібного формату дають можливість покласти край війні на Донбасі.

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– Через 4 місяці буде зустріч, тому що багато питань за один раз не вирішити і дійсно дуже багато різних поглядів, багато різних питань, – підкреслив президент України.

Він також повідомив, що українська сторона має “трошки інші погляди” на Мінські угоди, але головне – покладено початок спілкуванню.

Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, що повернення Києву контролю над кордоном із РФ може відбутися тільки після виборів на Донбасі.

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