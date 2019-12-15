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Факти / Україна

Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, наступна зупинка – зона ООС

Українські пластуни розпочали естафету поширення Вифлеємського вогню Україною.

Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, наступна зупинка – зона ООС

Вифлеємський вогонь миру прибув до Михайлівського Золотоверхого монастиря 15 грудня.

Вогонь, який є символом любові й добра передали громаді Києва, а вже зовсім скоро він запалає у державних установах, лікарнях, дитячих будинках по всій Україні, повідомляє Пласт – український скаутинг.

Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, наступна зупинка – зона ООС / 2 фотографии

Зокрема, група пластунів доставить Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки бійцям Операції об’єднаних сил на Донбасі.

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Вифлеємський Вогонь Миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню.

Раніше Факти ICTV розповідали, куди піти з дитиною на католицьке Різдво 2019.

Фото: Пласт – український скаутинг

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