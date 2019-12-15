Українські пластуни розпочали естафету поширення Вифлеємського вогню Україною.
Вифлеємський вогонь миру прибув до Михайлівського Золотоверхого монастиря 15 грудня.
Вогонь, який є символом любові й добра передали громаді Києва, а вже зовсім скоро він запалає у державних установах, лікарнях, дитячих будинках по всій Україні, повідомляє Пласт – український скаутинг.
Вифлеємський вогонь миру вже в Україні, наступна зупинка – зона ООС / 2 фотографии
Зокрема, група пластунів доставить Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки бійцям Операції об’єднаних сил на Донбасі.
Читайте: Як святкують католицьке Різдво 2019 – традиції свята
Вифлеємський Вогонь Миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню.
Раніше Факти ICTV розповідали, куди піти з дитиною на католицьке Різдво 2019.
Фото: Пласт – український скаутинг
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+