Законопроект №2543 забезпечить розвиток української енергетики в довгостроковій перспективі – депутат

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб заявила, що законопроект №2543 дозволить розвинути українську енергетику в довгостроковій перспективі.

Ухвалення законопроекту про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) забезпечить розвиток альтернативної енергетики в Україні.

Про це заявила народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб.

Депутат зазначила, що законопроект 2543 є компромісним варіантом, якого вдалось досягти між державою та інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в Україні.

– Є міжнародні зобов’язання України, згідно з якими до 2020 року у нас має бути 11% відновлювальної енергетики. Ми з вами трохи не встигаємо, а треба виконувати свої зобов’язання. Ось сьогодні потрібно і подивитися, яким чином це зробити. Цей законопроект – дійсно компромісний варіант між ринком та державою, – сказала Гриб.

Депутат звернула увагу на досвід європейських країн, які активно розвивають галузь відновлюваної енергетики та доводять, що за нею майбутнє, зокрема й через те, що вона є дешевою в довгостроковому періоді.

– Наші європейські колеги та партнери показують, що зелена енергетика – найдешевша в довгостроковому періоді. І це вже факт, який не можна оскаржувати, як цифри. А ми намагаємося займати таку політику “страуса”, що ми нічого не бачимо, а тільки хочемо дивитися на сьогодні й завтра, а не на довгострокову перспективу, – зазначила Гриб.

Вона наголосила, що ринок очікує на ухвалення законопроекту 2543 та закликала депутатів підтримати його, інакше, на її думку, інвестори підуть з України.

– Я вас дуже прошу підтримати цей законопроект, тому що ринок на нього чекає. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, то вони припинять інвестувати в Україну, – сказала Гриб.

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6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації зеленого тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, він дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами, а також зменшити навантаження через виплати за зеленим тарифом на ринку енергетики. На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не підтримали депутати.

Раніше Європейська бізнес асоціація у зверненні до голів Комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП закликала підтримати законопроект №2543, зазначаючи, що його ухвалення дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі відновлюваної енергетики та залучити в її розвиток €4 млрд інвестицій.

До слова, посольства західноєвропейських країн надіслали листа на адресу Олексія Оржеля та Андрія Геруса, у якому йдеться про необхідність ухвалення компромісного законопроекту щодо зелених тарифів.

Фото: Вікторія Гриб