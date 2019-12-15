PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Законопроект №2543 забезпечить розвиток української енергетики в довгостроковій перспективі – депутат

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб заявила, що законопроект №2543 дозволить розвинути українську енергетику в довгостроковій перспективі.

Вікторія Гриб

Ухвалення законопроекту про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) забезпечить розвиток альтернативної енергетики в Україні.

Про це заявила народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб.

Депутат зазначила, що законопроект 2543 є компромісним варіантом, якого вдалось досягти між державою та інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в Україні.

– Є міжнародні зобов’язання України, згідно з якими до 2020 року у нас має бути 11% відновлювальної енергетики. Ми з вами трохи не встигаємо, а треба виконувати свої зобов’язання.

Ось сьогодні потрібно і подивитися, яким чином це зробити. Цей законопроект – дійсно компромісний варіант між ринком та державою, – сказала Гриб.

Депутат звернула увагу на досвід європейських країн, які активно розвивають галузь відновлюваної енергетики та доводять, що за нею майбутнє, зокрема й через те, що вона є дешевою в довгостроковому періоді.

– Наші європейські колеги та партнери показують, що зелена енергетика – найдешевша в довгостроковому періоді. І це вже факт, який не можна оскаржувати, як цифри.

А ми намагаємося займати таку політику “страуса”, що ми нічого не бачимо, а тільки хочемо дивитися на сьогодні й завтра, а не на довгострокову перспективу, – зазначила Гриб.

Вона наголосила, що ринок очікує на ухвалення законопроекту 2543 та закликала депутатів підтримати його, інакше, на її думку, інвестори підуть з України.

– Я вас дуже прошу підтримати цей законопроект, тому що ринок на нього чекає. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, то вони припинять інвестувати в Україну, – сказала Гриб.

Читайте: Компромісний проект 2543 щодо зеленого тарифу треба ухвалити до кінця року – депутат

6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації зеленого тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, він дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами, а також зменшити навантаження через виплати за зеленим тарифом на ринку енергетики. На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не підтримали депутати.

Раніше Європейська бізнес асоціація у зверненні до голів Комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП закликала підтримати законопроект №2543, зазначаючи, що його ухвалення дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі відновлюваної енергетики та залучити в її розвиток €4 млрд інвестицій.

До слова, посольства західноєвропейських країн надіслали листа на адресу Олексія Оржеля та Андрія Геруса, у якому йдеться про необхідність ухвалення компромісного законопроекту щодо зелених тарифів.

Фото: Вікторія Гриб

Джерело: Обозреватель

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Комітет Геруса не підтримав законопроект по зеленим тарифам, який влаштовує більшість учасників ринку
Комітет Геруса не підтримав законопроект по зеленим тарифам, який влаштовує більшість учасників ринку
зелений тариф
Компромісний проект 2543 щодо зеленого тарифу треба ухвалити до кінця року – депутат
Законопроект 2543 дозволить залучити в галузь €4 млрд інвестицій – ЄБА
Законопроект 2543 дозволить залучити в галузь €4 млрд інвестицій – ЄБА
зелені тарифи
Західна Європа закликає до компромісу з інвесторами щодо зелених тарифів – ЗМІ
Проблему зеленого тарифу треба вирішити через компроміс – Паращій
Проблему зеленого тарифу треба вирішити через компроміс – Паращій
зелений тариф
Законопроект 2543 вирішує проблеми сектору відновлювальної енергетики – заява
зелений тариф
Законопроект 2543 реалізує ініціативу президента у зеленій енергетиці – експерти
Продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО – текст законопроекту
Продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО – текст законопроекту
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка