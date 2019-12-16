Погода в Україні у понеділок, 16 грудня, буде теплою і сухою, очікується зростання температури повітря до +13°.
Згідно з прогнозом, сьогодні в Україні без опадів, лише вночі у східних областях можливий невеликий дощ.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/сек, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/сек.
Температура вночі очікується від -1° до +4°, вдень потеплішає до +5° … +10°, а в південній частині і на Прикарпатті до +13°.
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У понеділок у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек. Температура вночі становитиме +1° … +3° тепла, вдень +7° … +9°.
Факти ICTV також писали про те, якою буде погода у День Святого Миколая, 19 грудня 2019 року.
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