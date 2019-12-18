Ймовірність близька до нуля: Коболєв про контракт із Газпромом до січня

У Нафтогазі заявили, що не вірять у підписання контракту з Газпромом до січня 2020 року.
Імовірність підписання нового транзитного контракту між Україною та Росією до січня 2020 наближається до нуля.
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Глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв в надії, що новий контракт буде підписаний. Однак, існують сумніви, що це трапиться до 1 січня 2020 року.
– Імовірність підписання контракту з Газпромом до 1 січня близька до нуля, – зазначив Коболєв.
Раніше Факти ICTV писали, що нові переговори щодо транзиту газу між Україною, Росією і ЄС мають відбутися вже 19 грудня.
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