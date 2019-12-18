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Факти / Україна

Зеленський підписав закон про перевірку одержувачів держвиплат

Президент Володимир Зеленський підписав закон про верифікацію державних виплат за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Зеленський підписав закон про перевірку одержувачів держвиплат

Закон Про верифікацію та моніторинг державних виплат №324-ІХ був підписаний президентом Володимиром Зеленським 18 грудня.

Зазначений закон визначає основні завдання, права та обов’язки центрального органу виконавчої влади, який займається формуванням і реалізацією політики держави у питанні верифікації держвиплат.

Верифікація державних виплат здійснюватиметься завдяки інформаційно-аналітичній платформі, через яку проходитимуть зібрані дані.

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Платформа також повинна встановлювати невідповідності даних в реєстрах, базах даних та інформаційних системах.

Крім того, в законі визначені дані, які використовуватимуть для верифікації держвиплати та її етапи.

Він вступить в силу на наступний день після оприлюднення. Однак ч. 3 ст. 8 почне діяти лише після запуску системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а ч. 1 ст. 10 – 1 січня 2021 року.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що наклав вето на закон про верифікацію пенсій і держвиплат, оскільки в нього потрібно було внести зміни.

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