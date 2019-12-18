Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 2020 року.

Президент Володимир Зеленський 18 грудня підписав закон про продовження ще на рік закону Про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради.

– Повернуто з підписом від президента, – зазначено на сайті.

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Закон продовжує особливий порядок самоврядування на непідконтрольній частині Донбасу до кінця 2020 року.

Раніше ми розповідали, що передбачає закон про особливий статус Донбасу.