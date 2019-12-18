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Факти / Україна

Зеленський вніс до Ради законопроект щодо тяжких корупційних злочинів

До Верховної Ради надійшов проект закону щодо визначення застави особам, які могли вчинити тяжкі корупційні злочини.

Зеленський вніс до Ради законопроект щодо тяжких корупційних злочинів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України і визначив його як невідкладний.

Законопроект №2620 пропонує дозволити суду не визначати розмір застави під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів.

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У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що особи, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, можуть вийти на волю, оскільки часто сума застави менша за неправомірну вигоду, яку міг отримати підозрюваний.

– Перебуваючи на свободі, ці особи мають змогу активно протидіяти зусиллям правоохоронців, перешкоджати встановленню істини шляхом знищення документів, речових доказів, залякування осіб, які можуть бути свідками чи потерпілими тощо, – йдеться у пояснювальній записці.

До слова, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Україна просунулася у боротьбі з корупцією після обрання президентом Володимира Зеленського.

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