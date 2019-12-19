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Без Шевцова та маршала Гречка – у Києві перейменували ще чотири вулиці

У Києві перейменували ще чотири вулиці, зокрема Горького та Маршала Гречко.

Без Шевцова та маршала Гречка – у Києві перейменували ще чотири вулиці

Депутати Київради підтримали перейменування низки столичних вулиць.

  • Вулиця Івана Шевцова – вулиця Василя Макухи;
  • вулиця Маршала Гречко – Івана Виговського;
  • вулиця Горького – вулиця Тодося Осьмачки;
  • вулиця Подвойського – вулиця Юрія Глушка.

Також депутати присвоїли парку на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі назву Парк захисників України.

Раніше Факти ICTV писали, що перейменування міста Переяслав-Хмельницький у Переяслав було підтримано Верховною Радою.

 

Фото: Dreamstime

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