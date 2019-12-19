PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий поранений

18 грудня російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця ЗСУ.

Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий поранений

18 грудня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, – зазначили в ООС.

Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті обстрілів загинув цивільний мешканець.

Читайте: Зеленський відповів Путіну на “Сребреницю”: Різанини на Донбасі не буде

Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського, Березового, Водяного та Мар’їнки.

18 грудня Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 2020 року.

Раніше ми розповідали, що передбачає закон про особливий статус Донбасу.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ворожа куля пройшла навиліт: у Мар’їнці чоловік загинув біля власного подвір’я
Ворожа куля пройшла навиліт: у Мар’їнці чоловік загинув біля власного подвір’я
Зміцнення ракетних військ і модернізація літаків: пріоритети ЗСУ на 2020 рік
Зміцнення ракетних військ і модернізація літаків: пріоритети ЗСУ на 2020 рік
У Мар’їнці під час обстрілу загинув мирний житель
У Мар’їнці під час обстрілу загинув мирний житель
В Україні створили сучасний командно-штабний трансформер
В Україні створили сучасний командно-штабний трансформер
Відбувся легким стресом. Під Авдіївкою снайпер влучив у голову бійцю ООС
Відбувся легким стресом. Під Авдіївкою снайпер влучив у голову бійцю ООС
У Києві посадовці придбали для військових літаків підроблені деталі
У Києві посадовці придбали для військових літаків підроблені деталі
Як за графіком: Урали привозять на позиції бойовиків зброю, ховають у шахтах
Як за графіком: Урали привозять на позиції бойовиків зброю, ховають у шахтах
Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, поранено двох військових
Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, поранено двох військових
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка