Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий поранений

18 грудня російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця ЗСУ.

18 грудня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, – зазначили в ООС.

Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті обстрілів загинув цивільний мешканець.

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Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського, Березового, Водяного та Мар’їнки.

18 грудня Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу до 2020 року.

Раніше ми розповідали, що передбачає закон про особливий статус Донбасу.