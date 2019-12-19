Феєрверк і бенгальські вогні: відкриття новорічної ялинки в Києві
У Києві на Софійській площі відкрили головну ялинку країни. Як це було – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Відкриття головної ялинки в Києві відбулося на День Святого Миколая.
Висота новорічної красуні сягає понад 20 метрів. Для її створення використали 400 сосон. Прикрасили ялинку в німецькому стилі. Для цього використали близько 750 новорічних іграшок і близько 4 км різнокольорових гірлянд.
Феєрверк і бенгальські вогні: відкриття новорічної ялинки в Києві / 3 фотографии
Навколо ялинки розташована восьмикутна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика стоять також біля новорічної красуні.