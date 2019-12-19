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Факти / Україна

Феєрверк і бенгальські вогні: відкриття новорічної ялинки в Києві

У Києві на Софійській площі відкрили головну ялинку країни. Як це було – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Феєрверк і бенгальські вогні: відкриття новорічної ялинки в Києві

Відкриття головної ялинки в Києві відбулося на День Святого Миколая.

Висота новорічної красуні сягає понад 20 метрів. Для її створення використали 400 сосон. Прикрасили ялинку в німецькому стилі. Для цього використали близько 750 новорічних іграшок і близько 4 км різнокольорових гірлянд.

Феєрверк і бенгальські вогні: відкриття новорічної ялинки в Києві / 3 фотографии

Навколо ялинки розташована восьмикутна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика стоять також біля новорічної красуні.

Читайте: Як прикрасити ялинку на Новий рік 2020

Зараз у всіх охочих є можливість помилуватися головною новорічною ялинкою країни. А вже 19.45 відбудеться виступ українського гурту Друга Ріка.

Якщо ви ще досі не придбали собі новорічну красуню, то саме час прочитати наш матеріал, як обрати ялинку на Новий рік 2020.

Фото: УНІАН

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