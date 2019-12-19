PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Донбасі зафіксовано 107 вибухів – ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 107 вибухів.

На Донбасі зафіксовано 107 вибухів – ОБСЄ

18 грудня в ОБСЄ повідомили про 105 вибухів у Донецькій області та два у Луганській області.

Читайте: Зеленський відповів Путіну на “Сребреницю”: Різанини на Донбасі не буде

Найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південному сході від населеного пункту Пищевик і Кам’янка.

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинули двоє українських військових, ще трьох поранено.

Джерело: ОБСЄ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу
Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу
Ні слова про особливий статус Донбасу – реакція Москви на законопроект про децентралізацію
Ні слова про особливий статус Донбасу – реакція Москви на законопроект про децентралізацію
Нове перемир’я на Донбасі оголосять 20 чи 21 грудня – Пристайко
Нове перемир’я на Донбасі оголосять 20 чи 21 грудня – Пристайко
Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, поранено двох військових
Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, поранено двох військових
Олексій Резніков
Формула Штайнмаєра є в законі про самоврядування Донбасу – Резніков
Втрати на Донбасі: загинув український військовий
Втрати на Донбасі: загинув український військовий
Бойовики не пускають місію ОБСЄ на територію ОРДЛО і ділянки розведення сил
Бойовики не пускають місію ОБСЄ на територію ОРДЛО і ділянки розведення сил
Олексій Резніков
Особливий статус Донбасу: Резніков сказав, що треба змінити в законі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка