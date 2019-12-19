Нацкорпус перекрив рух на Хрещатику

Протестувальники перекрили проїжджу частину на Хрещатику біля Центрального універмагу.
У Києві протестувальники, які виступають проти відкриття ринку землі, перекрили вулицю Хрещатик.
Колони людей, в які вишукувалися члени Національного корпусу та аграрії, вийшли на проїжджу частину біля Центрального універмагу в бік Європейської площі.
Протестувальники тримають плакати: “Ні продажу землі”, “Ні знищенню села”, “Продамо землю – продамо майбутнє” та інші.
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Для підтримання правопорядку туди відправили правоохоронців.
Як повідомлялося, у результаті сутичок під Радою 17 грудня постраждали 17 правоохоронців. Були також повідомлення від ЗМІ про постраждалих журналістів.
Фото: Тарас Березовець
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