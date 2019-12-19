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Факти / Україна

Погода в Україні на 19 грудня (КАРТА)

В Україні 19 грудня очікується тепла погода, без опадів.

Погода в Україні на 19 грудня (КАРТА)

На четвер, 19 грудня, в Україні прогнозують відсутність опадів. Загалом буде досить тепло.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах 2-6° тепла. Вдень очікується 5-9° вище нуля.

На заході і півдні України до 12° із позначкою плюс.

Читайте: Погода на тиждень в Україні з 16 грудня 2019 до 22 грудня 2019

У Києві сьогодні без опадів.

Вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть 4-6° тепла. Вдень трохи тепліше – 6-8°.

погода в Україні

До слова, Факти ICTV публікували прогноз синоптиків щодо погоди на Новий рік 2020.

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